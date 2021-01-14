Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме сменилось название теплоснабжающей организации в трёх районах города

Сегодня, 12:31 Категория: ЖКХ
495
0

 

Напомним, ранее поставку тепловой энергии для населения  Нижнего Кыштыма, Каолинового и машгородка осуществляли ООО «ЮжуралспецМВ» и ООО «ЮжуралспецМС». С 1 января 2021 года эти ресурсоснабжающие организации  объединены и  переименованы в ООО «Теплоснабжающая организация» (ООО «ТСО Кыштым»). При этом условия договора и тарифы для населения не меняются.

 

Для населения действует тариф, утвержденный на 1 июля 2020 года:

Котельная (ул. Гузынина) - 1865,74 (Гкал)

Котельная (ул. Боровая) - 1782,91 (Гкал)

 

      

      

Котельная (ул. Парижской Коммуны) - 1122,03 (Гкал)

      

     

 Публичные договоры с ресурсоснабжающей организацией заключаются с 1 января 2021 года (опубликован в газете «Кыштымский рабочий» - №2 от 15.01.2021г.). Населению дополнительных действий для этого предпринимать не надо. По желанию, договор может быть заключён в письменной форме.

 

     Новое наименование ресурсоснабжающей организации будет отражено в февральских квитанциях за январь 2021 года.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым теплоснабжение Нижний Кыштым

Похожие публикации:

В Кыштыме управляющие компании проводят промывку внутридомовых систем теплоснабжения

Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения

В Кыштыме произведут перерасчёт за теплоснабжение по платежам, начисленным с использованием повышающего коэффициента

В Кыштыме собственники квартир ошарашены скачком оплаты за теплоснабжение

Не затрещат ли чубы

Комментарии:

Добавить