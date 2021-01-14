В Кыштыме сменилось название теплоснабжающей организации в трёх районах города

Сегодня, 12:31 Категория: ЖКХ

495

0

Напомним, ранее поставку тепловой энергии для населения Нижнего Кыштыма, Каолинового и машгородка осуществляли ООО «ЮжуралспецМВ» и ООО «ЮжуралспецМС». С 1 января 2021 года эти ресурсоснабжающие организации объединены и переименованы в ООО «Теплоснабжающая организация» (ООО «ТСО Кыштым»). При этом условия договора и тарифы для населения не меняются.

Для населения действует тариф, утвержденный на 1 июля 2020 года:

Котельная (ул. Гузынина) - 1865,74 (Гкал) Котельная (ул. Боровая) - 1782,91 (Гкал) Котельная (ул. Парижской Коммуны) - 1122,03 (Гкал)

Публичные договоры с ресурсоснабжающей организацией заключаются с 1 января 2021 года (опубликован в газете «Кыштымский рабочий» - №2 от 15.01.2021г.). Населению дополнительных действий для этого предпринимать не надо. По желанию, договор может быть заключён в письменной форме.

Новое наименование ресурсоснабжающей организации будет отражено в февральских квитанциях за январь 2021 года.