Завтра часть улиц Кыштыма останется без воды

Сегодня, 14:45 Категория: ЖКХ

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Плановое отключение водоснабжения состоится завтра, 10 декабря.

Десятого декабря с 8 до 18 часов в связи с неотложными ремонтными работами на водоводе по улице Толстого будет отключено водоснабжение в районах Дальней Дачи, КАТО, Егозинки, Абразивного завода, Вокзала, Нижнего Кыштыма, по улицам:

Дальняя

Дарвина

Щорса

Нязепетровская

Уральская

Депо

Деньщикова

2-я Пионерская

Пушкина

Егозинка

Дорожная

Графитовая

Правды

Корундовая

Победы

Станционная

Вокзальная

Металлистов

Р.Люксембург

Гоголя

Нижнекыштымская

Гузынина, № 93

Республики, № 104,106,109

Ясная

Толстого

Соплякова, с № 1 по № 7

Бажова, с № 1 по № 4

Чернышевского, с № 1 по № 8а

Возмездия, № 33,35,39

Интернационала с № 79 по № 103а

Свободы, с № 1 по № 3б

Мичурина, с № 31 по № 33а

Северная

Куйбышева

Проезд Медный

Просим жителей сделать необходимый запас воды.