Завтра часть улиц Кыштыма останется без воды
Сегодня, 14:45 Категория: ЖКХ
368
0
Плановое отключение водоснабжения состоится завтра, 10 декабря.
Десятого декабря с 8 до 18 часов в связи с неотложными ремонтными работами на водоводе по улице Толстого будет отключено водоснабжение в районах Дальней Дачи, КАТО, Егозинки, Абразивного завода, Вокзала, Нижнего Кыштыма, по улицам:
Дальняя
Дарвина
Щорса
Нязепетровская
Уральская
Депо
Деньщикова
2-я Пионерская
Пушкина
Егозинка
Дорожная
Графитовая
Правды
Корундовая
Победы
Станционная
Вокзальная
Металлистов
Р.Люксембург
Гоголя
Нижнекыштымская
Гузынина, № 93
Республики, № 104,106,109
Ясная
Толстого
Соплякова, с № 1 по № 7
Бажова, с № 1 по № 4
Чернышевского, с № 1 по № 8а
Возмездия, № 33,35,39
Интернационала с № 79 по № 103а
Свободы, с № 1 по № 3б
Мичурина, с № 31 по № 33а
Северная
Куйбышева
Проезд Медный
Просим жителей сделать необходимый запас воды.