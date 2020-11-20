В Челябинской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 98% территорий

Сегодня, 14:31 Категория: ЖКХ

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Уральское управление Ростехнадзора завершило проверку готовности муниципальных образований к отопительному сезону. По её итогам паспорта готовности выданы 41 из 43 муниципалитетов. Не получили их пока только Златоустовский городской округ и Агаповский муниципальный район.

Несмотря на отсутствие документов, в данных муниципальных образованиях предпосылок к срыву отопительного сезона нет, подача тепла будет обеспечена в полном объёме.

Таким высоким результатам в подготовке к отопительному сезону в значительной степени способствовало решение Алексея Текслера увеличить финансирование из областного бюджета мероприятий по модернизации и подготовке к зиме коммунальных объектов. В этом году на эти цели направлено порядка 2 млрд рублей: из областного бюджета 1,2 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем в прошлом году); из местных бюджетов и средств предприятий ЖКХ - 769,1 млн рублей.

К отопительному сезону в регионе было подготовлено: 5,3 тыс. км тепловых сетей; 10,5 тыс. км водопроводных сетей; 835 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы. Заменено: 100,6 км ветхих тепловых сетей; 181,4 км ветхих водопроводных сетей.