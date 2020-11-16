В ближайшие дни часть кыштымских улиц останется без света

Вчера, 14:11 Категория: ЖКХ

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Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает об отключениях электроснабжения на 18 и 19 ноября.

Завтра, 18 ноября, с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры от ТП-16 будет отключено электроснабжение на ул. Аношкина, с № 53 по № 91; Репина, с № 1 по № 47; К.Клсолапова, с № 1 по № 41; Солонцовая, с № 1 по № 8; 40 лет Октября, с № 1 по № 10; Пролетарская, с № 2 по № 54; Грибоедова, с № 1 по № 17; Швейников, с № 1 по № 4; в автошколе.

19 ноября с 8 до 17 часов в связи с правкой опор будет отключено электроснабжение на ул. Крестьянская, с № 11 по № 64; Ю. Ичевой, с № 5 по № 43; Елисеева, № 15, с № 88 по № 90; пер. Крестьянский, с № 2 по № 15.

19 ноября с 11 до 12 часов в связи с установкой КТП в охранной зоне воздушной линии 10 кВ опор будет отключено электроснабжение в пос. Тайгинка на ул. Мира, с № 1 по № 18; Тайгинская, Строителей, Горная, Увильдинская, Жданова, пер. Поселковый.