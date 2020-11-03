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В Кыштыме сегодня будет осуществляться подвоз воды жителям Тайгинки

Сегодня, 09:25 Категория: ЖКХ
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Сегодня, 3 ноября, с 11 часов будет осуществляться подвоз питьевой воды к жилым домам посёлка Тайгинка. Просьба к жителям набрать необходимый запас питьевой воды.

Места подвоза воды:

Детский сад;

Мира, № 3, 4, 6, 7а, 8,10, 12,14, 15а (за магазином);

Тайгинская, № 2;

Переулок Поселковый, № 2, 3 (рядом с ПЧ);

Переулок Чапаевский (напротив магазина);

Строителей, №  4, 18,20;

Железнодорожная, № 4;

Горная, № 26-38;

Лесная, № 1, 2, 2а, 4, 5;

Комсомольская, № 1;

Молодежная, № 1.

 

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Теги: Кыштым Тайгинка подвоз воды

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