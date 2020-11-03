В Кыштыме сегодня будет осуществляться подвоз воды жителям Тайгинки
Сегодня, 09:25 Категория: ЖКХ
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Сегодня, 3 ноября, с 11 часов будет осуществляться подвоз питьевой воды к жилым домам посёлка Тайгинка. Просьба к жителям набрать необходимый запас питьевой воды.
Места подвоза воды:
Детский сад;
Мира, № 3, 4, 6, 7а, 8,10, 12,14, 15а (за магазином);
Тайгинская, № 2;
Переулок Поселковый, № 2, 3 (рядом с ПЧ);
Переулок Чапаевский (напротив магазина);
Строителей, № 4, 18,20;
Железнодорожная, № 4;
Горная, № 26-38;
Лесная, № 1, 2, 2а, 4, 5;
Комсомольская, № 1;
Молодежная, № 1.