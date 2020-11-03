Жители Кыштыма могут создать туристический маршрут на иностранном языке Сегодня, 14:08

Молодёжь Кыштыма может повлиять на развитие города Сегодня, 11:32

В Кыштыме ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой Сегодня, 11:30

В Кыштыме сегодня будет осуществляться подвоз воды жителям Тайгинки Сегодня, 09:25

В Челябинской области приостановлена диспансеризация Вчера, 18:41

В соседнем с Кыштымом городе Озёрске директору управляющей компании грозит административная ответственность Вчера, 16:27

Южноуральских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности Вчера, 16:19

В Кыштыме пройдут соревнования по баскетболу среди мужчин Вчера, 16:17

Житель Кыштыма стал жертвой мошенников Вчера, 14:34

В Челябинской области завершилось строительство новой инфекционной больницы Вчера, 13:36

Житель Кыштыма осуждён за кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение Вчера, 11:52

В Челябинской области снова продлён режим повышенной готовности Вчера, 08:31