В Кыштыме сегодня часть улиц и учреждений образования останутся без света

Вчера, 10:38 Категория: ЖКХ

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По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кыштымского городского округа, сегодня, 26 октября, планируется отключение электроснабжения.

С 14 до 16 часов в связи с ремонтными работами на линии электропередач будет отключено электроснабжение в посёлке Тайгинка на ул. Мира, с № 1 по № 18; в частном секторе на ул. Тайгинская; Строителей; Горная; Увильдинская; Жданова; пер. Поселковый; в школе № 8, в детском саду № 11.

В связи с этим будет остановлена блочно-модульная котельная с 14 до 16 часов. Просим жителей проявить терпение и понимание. Ремонтные работы проводятся в целях улучшения качества электроснабжения.