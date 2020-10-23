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В Кыштыме сегодня часть улиц и учреждений образования останутся без света

Вчера, 10:38 Категория: ЖКХ
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По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кыштымского городского округа, сегодня, 26 октября, планируется отключение электроснабжения.

 

С 14 до 16 часов в связи с ремонтными работами на линии электропередач будет отключено электроснабжение в посёлке Тайгинка на ул. Мира, с № 1 по № 18; в частном секторе на ул. Тайгинская; Строителей; Горная; Увильдинская; Жданова; пер. Поселковый; в школе № 8, в детском саду № 11.

 

В связи с этим будет остановлена блочно-модульная котельная с 14 до 16 часов. Просим жителей проявить терпение и понимание. Ремонтные работы проводятся в целях улучшения качества электроснабжения.

 

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Теги: Кыштым посёлок Тайгинка электроснабжение отключение ЕДДС Кыштыма

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