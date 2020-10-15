Завершена реконструкция подстанции «Кыштым»

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Специалисты Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили очередной этап реконструкции подстанции (ПС) «Кыштым» 110/35/6 кВ в городе Кыштым Челябинской области.

В ходе работ энергетики произвели замену щита постоянного тока и двух зарядных агрегатов. Новые щиты постоянного тока отечественного производства разработаны компанией «Экра». Специалисты «Россети Урал» также осуществили монтаж новой аккумуляторной батареи (АБ) отечественного производства, которая отличается высокой надежностью, экологичностью, долговечностью в эксплуатации.

Следующим этапом станет проведение пусконаладочных работ. Аккумуляторные батареи на подстанции необходимы для бесперебойной работы систем релейной защиты и автоматики, устройств связи и телемеханики, а также системы сигнализации в случае падения напряжения в основной электросети. В аварийных режимах АБ обеспечивают работу оборудования подстанции в течение шести часов.

Весь объем работ выполнен в рамках реализации инвестиционной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Сумма вложенных энергокомпанией средств составляет около 24 млн рублей. Подстанция «Кыштым» – один из энергообъектов-первенцев плана ГОЛРО в Челябинской области, построенный в 1932 году.

Реализация мероприятий в ходе этапа реконструкции ПС 110/35/6 кВ призвана улучшить работу электрооборудования подстанции, снизить риски возникновения аварийных ситуаций, обеспечить надежное, бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и жителей части города Кыштым. Качественной электроэнергией теперь снабжены и ряд промышленных предприятий – АО «Радиозавод», АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО «Кыштымское машиностроительное объединение», ОАО «Кыштымский абразивный завод».