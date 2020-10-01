В микрорайоне Каолинового завершается благоустройство тротуара

Вчера, 11:02 Категория: ЖКХ

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Благоустройство тротуара на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновом.

В рамках реализации областной программы «Реальные дела» в микрорайоне Каолиновый выполняется благоустройство тротуара и проезжей части на улице Гагарина.

По словам начальника отдела капитального строительства Александра Нестерова, на выполнение этих работ было направлено финансирование в размере одного миллиона 900 тысяч рублей.

Подрядчик – кыштымская компания ООО «Дороги Плюс» ­уже заасфальтировала проезд и тротуар со стороны жилых домов. В ближайшее время будут надлежащим образом обустроены колодцы, съезды к домам и тротуар возле основной школы № 11.

Общая протяжённость отремонтированного участка составляет 130 метров. Работы должны быть завершены до конца октября.