График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Вчера, 15:11 Категория: ЖКХ

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ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА КЫШТЫМА СООБЩАЕТ:

28 сентября с 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 будет отключено электроснабжение на ул. Сугомакская, с № 51 по № 106; М.-Сибиряка, с № 81 по № 123; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; Театральная, с № 11 по № 16; 2-я Сугомакская, с № 2 по № 12; Западная, с № 1 по № 5.

30 сентября с 13 до 16 часов в связи с ревизией трансформаторов в ТП-107 будет отключено электроснабжение в отделениях Городской больницы им. А.П Силаева г. Кыштыма.

1 октября с 13 до 16 часов в связи с ревизией трансформаторов в ТП-106 будет отключено электроснабжение на ул. Кутузова, с № 1 по № 10; Школьная, с № 2 по № 6; В.Сергеевой, с № 63 по № 80; Луговая, с № 9 по № 13; Береговая, № 20.

2 октября с 9 до 16 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 будет отключено электроснабжение на ул. О.Кошевого, с № 1 по № 18; Егозинка, с № 8 по № 65; Пушкина, с № 95 по № 168; Деньщикова, с № 1 по № 14; 2-я Пионерская, с № 1 по № 40; Каслинское шоссе, № 1,2,4.

2 октября с 9 до 16 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 будет отключено электроснабжение на ул. Красной Звезды, с № 162 по № 189; 1-я Южная, № 46; Челябинская, с № 29 по № 46.