В Кыштыме без электроснабжения останутся жители более 20 улиц

Сегодня, 15:26 Категория: ЖКХ

168

0

Завтра,18 сентября, в связи с покраской линейного портала 35 кВ на подстанции «КРЗ» персоналом АО «Радиозавод» с 8 до 20 часов будет отключено электроснабжение следующих потребителей:

ул. Комсомольская, с № 60 по № 101;

ул. Челябинская, с № 1 по № 46;

ул. Солнечная, с № 1 по № 8;

ул. 1-я Южная, с № 1 по № 49;

ул. 2-я Южная, с № 1 по № 34;

ул. Калинина, с № 217 по № 323;

ул. К. Либкнехта, № 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, с № 189 по № 280;

ул. Красной Звезды, № 102, 103, 105, 107, с № 127 по № 180;

ул. Парковая, с № 1 по № 11;

ул. Озёрная, с № 2 по № 63;

ул. 3-я Озёрная, с № 22 по № 67а;

ул. Ольховая, с № 1а по № 6;

ул. Соломатина, с № 12 по № 65;

ул. К. Косолапова, с № 20 по № 49;

ул. Солонцовая, с № 7 по № 43;

ул. Литейная, с № 1 по № 5;

ул. Профилакторий Южный, с № 1 по № 3;

ул. Ленина, № 44;

пер. К. Косолапова, с № 1 по № 35;

пер. Пролетарский, с № 1 по № 70;

пер. Комсомольский, с № 1 по № 10.

Вечерняя школа, Сбербанк.

В связи с этим с 8.00 до 9.30 часов 18 и 19 сентября будут производиться кратковременные отключения электроэнергии следующих потребителей:

ул. К. Либкнехта, № 125, 127, с № 180 по № 221;

ул. К. Косолапова, с № 2 по № 47;

ул. Пролетарская, с № 1 по № 34;

ул. Репина, с № 1 по № 48;

ул. Аношкина, с № 51 по № 76;

ул. Швейников, с № 1 по № 7;

ул. Дёмина, № 6, 8, 14;

ул. Челюскинцев, № 49, 51, 53, 55, 55а, 59, 59а.

Детский сад № 20.