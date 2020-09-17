В Кыштыме без электроснабжения останутся жители более 20 улиц
Сегодня, 15:26 Категория: ЖКХ
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Завтра,18 сентября, в связи с покраской линейного портала 35 кВ на подстанции «КРЗ» персоналом АО «Радиозавод» с 8 до 20 часов будет отключено электроснабжение следующих потребителей:
ул. Комсомольская, с № 60 по № 101;
ул. Челябинская, с № 1 по № 46;
ул. Солнечная, с № 1 по № 8;
ул. 1-я Южная, с № 1 по № 49;
ул. 2-я Южная, с № 1 по № 34;
ул. Калинина, с № 217 по № 323;
ул. К. Либкнехта, № 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, с № 189 по № 280;
ул. Красной Звезды, № 102, 103, 105, 107, с № 127 по № 180;
ул. Парковая, с № 1 по № 11;
ул. Озёрная, с № 2 по № 63;
ул. 3-я Озёрная, с № 22 по № 67а;
ул. Ольховая, с № 1а по № 6;
ул. Соломатина, с № 12 по № 65;
ул. К. Косолапова, с № 20 по № 49;
ул. Солонцовая, с № 7 по № 43;
ул. Литейная, с № 1 по № 5;
ул. Профилакторий Южный, с № 1 по № 3;
ул. Ленина, № 44;
пер. К. Косолапова, с № 1 по № 35;
пер. Пролетарский, с № 1 по № 70;
пер. Комсомольский, с № 1 по № 10.
Вечерняя школа, Сбербанк.
В связи с этим с 8.00 до 9.30 часов 18 и 19 сентября будут производиться кратковременные отключения электроэнергии следующих потребителей:
ул. К. Либкнехта, № 125, 127, с № 180 по № 221;
ул. К. Косолапова, с № 2 по № 47;
ул. Пролетарская, с № 1 по № 34;
ул. Репина, с № 1 по № 48;
ул. Аношкина, с № 51 по № 76;
ул. Швейников, с № 1 по № 7;
ул. Дёмина, № 6, 8, 14;
ул. Челюскинцев, № 49, 51, 53, 55, 55а, 59, 59а.
Детский сад № 20.