В Кыштыме оценили готовность к отопительному сезону

Вчера, 16:05 Категория: ЖКХ

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В Кыштыме готовность жилищного фонда к осенне-зимнему периоду составляет 99 процентов. На сегодняшний день подготовлены все 18 тепловых источников.

На оперативном совещании первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин представил доклад о готовности объектов тепло-, энерго-, газо- и водоснабжения к отопительному сезону.

На капитальный ремонт теплосетей Кыштыма в этом году из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. В настоящее время теплоснабжающим организациям возмещено 8,4 миллиона.

– В этом году основной вид работ в системе тепловых сетей был проведён на улице Свердлова, 20, 36, 115. Выполнен капремонт на улицах Ю. Ичёвой, Дзержинского с вводами в дома № 4 и 6, Республики, 7. Также проведён ремонт тепловой сети около десятой школы и вводов в дома № 33, 35, 37 на улице Ленина, – сообщил Пётр Григорьевич. – Сейчас проводятся работы на участках теплосети на улицах Боровой, Чехова, 1-й Зелёной, Булдымской. Запланированы работы на участках теплосети на улицах Курчавова и Горелова.

На улицах Серикова, Механической, Свердлова, Ю. Ичёвой, К. Либкнехта и в районе Южной появилась новая линия газопровода протяжённостью 6681 метр. На его строительство из областного бюджета было выделено 22 миллиона рублей.

Работники предприятия «Кыштымводоканал» провели работы по замене коллектора на улицах Крупской и Красной Звезды, 97. Кроме этого, выполнен капитальный ремонт водоводов на улицах Дзержинского, 4, 6, Республики, 7, Ленина, 33 – 39, Победы, 6, Ю. Ичёвой, 150 а. Такие же работы ведутся параллельно с ремонтом теплотрассы на улицах Чехова, Булдымской и Зелёной, запланирован ремонт на улице Курчавова.

– Наряду с подготовкой к зиме продолжается работа с задолженностью за потреблённые топливно-энергетические ресурсы, – отмечает Пётр Мошкин. – Распределена дотация из областного бюджета в размере 17 миллионов рублей по возмещению затрат за топливно-энергетические ресурсы. В летнее время проведена серьёзная подготовительная работа и на сетях электроснабжения.

Сейчас руководители учреждений социальной сферы, ресурсоснабжающих организаций, управляющие компании и ТСЖ завершают подготовку обязательного пакета документов для получения Кыштымским городским округом паспорта готовности к отопительному сезону.