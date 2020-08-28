Три дня подряд на шести улицах Кыштыма будут отключать электроснабжение

Вчера, 11:00 Категория: ЖКХ

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В понедельник, 31 августа, а также во вторник, 1 сентября, и в среду, 2 сентября, с 9 до 17 часов будет отключено электроснабжение на улицах Сугомакская, с № 51 по № 106; М.-Сибиряка, с № 81 по № 123; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; Театральная, с № 11 по № 16; 2-я Сугомакская, с № 2 по № 12; Западная, с № 1 по № 5.

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа, отключения связаны с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ от ТП-93.