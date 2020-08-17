В Кыштыме продолжается ремонт грунтовых дорог

Сегодня, 10:49 Категория: ЖКХ

120

0

Напомним, продолжить ремонт дорог в частном секторе предложили жители при обсуждении на портале электронных голосований «Активный житель 74» перечня мероприятий на 2020 год областной программы «Реальные дела».

В этом году запланировано привести в порядок участки улиц Профсоюзной, Северной, Каскова, Суслова, Спартака, Солонцовой, Торфяной, Калинина от дома № 162а до дома № 170 и в посёлке Северный – всего почти три километра дорог в частном секторе. В ходе работ грейдер снимает верхний слой грунтовки, затем дороги отсыпают щебнем двух фракций и утрамбовывают. Подрядчиком по ремонту грунтовых дорог является индивидуальный предприниматель Арсен Оганнисян.

По поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой на каждой из улиц, включённых в перечень на этот год, созданы группы общественного контроля из активных жителей этих же улиц, которые будут отслеживать ход работ и, в случае необходимости, вносить замечания и пожелания. Ремонт уже выполнен на улицах Солонцовой и Торфяной, в посёлке Северный.

– В настоящее время подрядчик приступает к работам на улицах Спартака и Профсоюзной – говорит исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства, строительства, дорожного хозяйства и транспорта управления городского хозяйства Иван Королёв. – Самый большой объём работ предстоит на улице Спартака. Здесь отремонтируют дорогу протяженностью в один километр 200 метров.

Ремонт грунтовых дорог должен быть завершён до сентября. Дополнительные работы выполнят в этом году и на улице Пролетарской.