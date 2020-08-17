Один из дворов Кыштыма украсится шаровидными ивами

Сегодня, 10:45 Категория: ЖКХ

148

0

Продолжается благоустройство дворовой территории дома № 4 на улице Чернышевского. Ремонт двора на Нижнем Кыштыме ведётся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Из федерального, областного и местного бюджетов на эти цели выделено чуть более трёх миллионов рублей. Подрядчик – кыштымский индивидуальный предприниматель Алексей Новак – приступил к асфальтированию территории. Этот двор – один из самых больших в нашем городе. Общая площадь территории, которую предстоит заасфальтировать, – 2 800 квадратных метров. Это и внутридворовой проезд, и тротуары, и парковки для автомобилей. Крыльцо каждого подъезда также преобразится: его выложат тротуарной плиткой. До конца августа работы будут завершены.

По словам председателя ТСН «Чернышевского, 4», будет выполнено и озеленение двора. Из питомника планируется привезти саженцы ивы шаровидной, а в следующем году – высадить кустарники.

Решается вопрос и по детской площадке. У жителей дома есть задумка установить её при поддержке благотворительного фонда «Добро» по программе «Дворы – детям». При этом площадка будет разделена на несколько возрастных зон – для малышей до двух лет, для детей от двух до пяти лет и воркаут-площадка – для подростков.