В Кыштыме начался ремонт тротуара на улице Республики

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Отремонтировать тротуар на улице Республики – от магазина «Равис» до моста через речку – было одним из пожеланий самих кыштымцев в ходе обсуждения мероприятий по областной программе «Реальные дела».

Как сообщается на сайте администрации округа, тротуар общей протяжённостью более 150 метров будет капитально отремонтирован. Подрядчик, челябинская компания ООО «Артстрой», уже завезла необходимые материалы – отсев, щебень, бордюры. Однако пока работы сдерживают лишь погодные условия.

Как пояснили в управлении городского хозяйства, этот пешеходный участок будет заасфальтирован с уклоном, чтобы на тротуаре не образовывались лужи. Все работы, стоимость которых составляет 445 тысяч рублей, должны быть выполнены до конца августа.