Жители Кыштыма на два дня останутся без горячей воды

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В связи с проведением ремонтных работ газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» с 20 по 22 августа будет прекращена подача газа на промышленные предприятия и котельные города Кыштыма. Это связано с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск». Работы охватят газораспределительные станции Кыштыма, санатория «Лесное озеро», а также посёлков Тайгинка и Увильды.

Как пояснили в управлении гражданской защиты Кыштымского округа, в течение 48 часов газ будет поступать в ограниченных объёмах, поэтому подача горячей воды будет прекращена. При этом в дома кыштымцев поставки бытового газа будут осуществляться, и жители смогут приготовить еду на газовых плитах. Кроме того, будут обеспечены необходимым объёмом газа и производства непрерывного цикла.

Проведение таких же ремонтных работ на магистральном газопроводе, которые повлекут за собой прекращение горячего водоснабжения, запланировано и на период с 7 по 9 сентября нынешнего года.