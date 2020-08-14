В Кыштыме запланирован ремонт линий электропередач. Будет отключено электроснабжение

Сегодня, 11:00 Категория: ЖКХ

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17 августа с 9 до 12 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ 0,4 кВ будет отключено электроснабжение на улицах Спартака, с № 43 по № 99; Мичурина, с № 36 по № 127.

18, 19, 20 августа с 9 до 17 часов в связи с заменой опор будет отключено электроснабжение на улицах Сугомакская, с № 51 по № 106; М.-Сибиряка, с № 81 по № 123; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; Театральная, с № 11 по № 16; 2-я Сугомакская, с № 2 по № 12; Западная, с № 1 по № 5.

26 и 27 августа с 9 до 17 часов в связи с заменой опор будет отключено электроснабжение на улицах Челюскинцев, № 49,51,53,55,55а.