Жители Кыштыма и управляющие компании задолжали за водоснабжение более 20 миллионов рублей
Сегодня, 11:38 Категория: ЖКХ
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Как сообщили сайту «КР» в абонентском отделе предприятия «Кыштымводоканал», общая сумма задолженности населения перед водоканалом зашкаливает за девять миллионов рублей.
– Есть недобросовестные жильцы, которые не оплачивают счета за воду и два, и три года, – говорит начальник абонентского отдела Яна Семидоцкая. – Сумма долга у таких потребителей колеблется в пределах 20-30 тысяч рублей.
На кыштымцев, игнорирующих оплату за потреблённые ресурсы, Кыштымводоканал подаёт в суд. За последние два года таких исковых за-явлений о взыскании просроченной задолженности было подано более сот-ни.
Что касается юридических лиц, один из самых крупных должников –управляющая компания «ЖКХ», на обслуживании которой находятся более 40 многоквартирных домов в районе Нижнего Кыштыма и Коноплянки.
– ООО «ЖКХ» задолжало нам тринадцать с половиной миллионов рублей, – продолжает Яна Валерьевна. – Согласно Жилищному кодексу, если управляющая компания допустила серьёзную просрочку платежей, мы вынуждены забрать жителей на прямые расчёты.
С первого августа этого года жители Нижнего Кыштыма должны будут оплачивать услуги напрямую водоканалу. В настоящее время как раз идёт процедура открытия новых лицевых счетов.
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