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В Кыштыме должники будут оплачивать расходы, связанные с отключением у них электроснабжения

Сегодня, 16:14 Категория: ЖКХ
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Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», в соответствии с законодательством, должники будут компенсировать расходы, связанных с процедурой отключения энергоснабжения из-за накопленных долгов.

Например, оплата транспортных услуг для проведения ограничения энергоснабжения юридического или физического лица и последующего возобновления подачи электроэнергии.

Размер компенсации составит 10 тысяч рублей – для юридических лиц и одну тысячу рублей – для граждан.

Гарантирующий поставщик не вправе предъявлять потребителю требования о компенсации понесенных транспортных расходов только в случае признания ограничения незаконным по решению суда.  

Подача электроэнергии возобновляется в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности (для юридических лиц – 24 часа) и оплаты расходов по введению и возобновлению ограничения.

В настоящий момент производится отключение только юридических лиц, однако после снятия ограничительных мер данный порядок распространится и на физические лица.

Чтобы избежать таких ситуаций, в компании призывают потребителей оплачивать электроэнергию вовремя. Сроки оплаты для юридических лиц установлены договором на энергоснабжение, физические лица осуществляют оплату, в соответствии с законодательством, до 10 числа месяца, следующего за расчётным.

 

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Теги: Кыштым Долги за электроснабжение ООО Челябэнергосбыт

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