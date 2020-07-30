В Кыштыме продолжится капремонт магистральных теплосетей

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Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, в этом году капитально будет отремонтирован участок тепловой сети от детской библиотеки имени Чуковского вдоль домов № 33, 35, 37 на улице Ленина и до средней школы №10. Подрядчики ресурсоснабжающей организации АО "Челябкоммунэнерго" приступят к работам в предстоящий понедельник, 3 августа.

Сроки и порядок проведения капитального ремонта вчера в ходе рабочей встречи обсудили глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и генеральный директор АО "Челябкоммунэнерго" Александр Ющенко. Напомним, в 2018 году проведен масштабный капитальный ремонты тепловых сетей на противоположной стороне улицы Ленина с переходом через проезжую часть. Теперь в нормативное состояние необходимо привести сети на нечетной стороне. Кроме того, в ходе подготовки к капитальному ремонту внутренних инженерных сетей двухэтажек № 33, 35, 37 была выявлена необходимость замены вводов систем теплоснабжения и водоснабжения с увеличением диаметра трубы, причём сразу в трёх этих домах. С этой целью была проведена корректировка проектно – сметной документации на ремонт магистральной тепловой сети на участке от детской библиотеки до средней школы № 10. Сейчас все организационные вопросы решены.

Объём работ здесь предстоит очень серьёзный. Подрядчик запрашивает на проведение капитального ремонта месяц. На период проведения работ, уже с 3 августа, горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах № 33, 35 и 37 на улице Ленина и №154 на улице Калинина. Главное сейчас – отремонтировать сети, чтобы не возвращаться к этому вопросу, а в последующие годы поэтапно решать вопросы продолжения капитального ремонта домов и благоустройства внутридворовой территории.