В Кыштыме одной из управляющих компаний грозит крупный штраф

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Фото с сайта Государственной жилищной инспекции Челябинской области.

Кыштымским территориальным отделом Государственной жилищной инспекции Челябинской области проведена внеплановая выездная проверка. Специалисты наведались в дом № 50 на улице Щорса, который находится на обслуживании управляющей компании ООО «Квант».

Как сообщается на сайте Госжилинспекции, проведение проверки по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме было согласовано с областной прокуратурой.

В ходе проверки выявлено значительное повреждение кирпичной кладки вентиляционных каналов в отдельных местах в чердачном помещении и нарушение работоспособности вентиляционных каналов в отдельных квартирах.

В результате в отношении ООО «Квант» составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Выдано предписание на устранение выявленных нарушений. В случае, если они не будут устранены, управляющая компания может быть оштрафована на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.