График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Вчера, 15:00 Категория: ЖКХ

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27, 28 июля с 8 до 17 часов в связи с заменой опор от ТП-58 будет отключено электроснабжение на улицах Парковая, с № 3 по № 9; К.Либкнехта, с № 258-280; Снежная.

30 июля с 9 до 16 часов в связи с заменой опор от ТП-25 будет отключено электроснабжение на улицах Крестьянская, с № 105 по № 128; Елисеева, с № 2 по № 18; Калинина, с № 82 по № 175; Механическая, с № 127 по № 128.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.