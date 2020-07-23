В Кыштыме на 14 улицах отключат электричество

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Управление гражданской защиты Кышского городского округа сообщает о плановых отключениях электроснабжения завтра, 24 июля.

С 8 до 17 часов в связи с заменой рубильника в ТП-119 будет отключено электроснабжение на улицах Челюскинцев, с № 33 по № 50, № 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 64; Ленина, № 59, 59а, 59б; Каслинская, с № 10 по № 26;

С 9 до 16 часов в связи с техническим присоединением жилых домов будет отключено электроснабжение на улицах К. Либкнехта, с № 209 по № 254; Калинина, с № 216 по № 323; Челябинская, с № 25 по № 44; Красной Звезды, с № 162 по № 189; 1-я Южная, № 46; Челябинская, с № 29 по № 46;Школьная, с № 23 по № 44; Кутузова, с № 3 по № 54; Белинского, с № 1 по № 46; Курортная, с № 8 по № 27; Октябрьская, с № 1 по № 23; Пеньковка, с № 3 по № 79.