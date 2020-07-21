Жители Кыштыма могут вернуть деньги, переплаченные за услуги ЖКХ

Сегодня, 09:54 Категория: ЖКХ

613

0

Государственная жилищная инспекция Челябинской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года. В результате проверок обращений граждан удалось вернуть жителям региона около 14 миллионов рублей, которые были необоснованно начислены за услуги ЖКХ.

– Если есть сомнения в законном начислении платы, необходимо обратиться с письменным запросом в ту организацию, которая начисляет плату. Компания обязана предоставить потребителю информацию о правильности начисления в течение 10 рабочих дней. В случае, если ответ не был предоставлен или вы считаете его неудовлетворительным, следует обратиться в Главное Управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области, – отмечает исполняющий обязанности начальника Госжилинспекции Элла Никитина.

Направлять обращение в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» следует по адресу: город Челябинск, улица Энгельса, д. 43, или в электронном виде через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (https://www.dom.gosuslugi.ru).

Наиболее часто выявляемые нарушения при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги:

– начисление платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из нормативов потребления при наличии коллективных приборов учета и решении общего собрания собственников;

– повышение управляющими организациями платы за содержание жилого помещения в одностороннем порядке;

– начисление платы за ГВС в летний межотопительный период при отсутствии централизованного горячего водоснабжения;

– начисление платы по обращению с ТКО за неоказанные услуги (график вывоза не соответствует периодичности оказания услуги).

После предписаний и предостережений ГЖИ управляющие и ресурсоснабжающие организации произвели перерасчёты в пользу собственников.