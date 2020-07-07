В Кыштыме из-за смятой жестяной банки затопило несколько квартир в пятиэтажном доме

Сегодня, 10:16 Категория: ЖКХ

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В конце прошлой недели на Кыштым обрушился ливень. Дождь «прошёлся» по городу выборочно, особенно досталось одной из многоэтажек в микрорайоне Нижнего Кыштыма. А уже спустя некоторое время в интернете появилось видео, на котором видно, что дождь льёт с потолка в первом подъезде дома № 79 на улице Интернационала. Разумеется, гневные комментарии были адресованы управляющей компании ООО «ЖКХ», которая обслуживает практически все многоэтажные дома на Нижнем Кыштыме.

Однако всё оказалось куда прозаичнее. Причиной того, что ливнёвка первого подъезда не справилась с нагрузкой, стали …хулиганство и смятая жестяная банка из-под алкогольного напитка.

– Как только к нам стали поступать сообщения о затоплении в подъезде, на место была отправлена аварийная бригада, – говорит руководитель ООО «ЖКХ» Владимир Земляков. – Мы сразу и не поняли, почему ливневая канализация, которая проходит внутри подъезда, не справилась. Пришлось даже вскрывать участок трубы. Внутри была обнаружена смятая жестяная банка.

Вот так из-за чьей-то безалаберности затопленными оказались квартиры, расположенные на пятом этаже. Две из них пострадали сильнее всего.