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На Каолиновом в Кыштыме досрочно возобновляют подачу горячей воды

Сегодня, 10:16 Категория: ЖКХ
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Как сообщается на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа, в микрорайоне Каолиновый сегодня, 8 июля, досрочно возобновляется подача горячего водоснабжения. Хотя по графику гидравлические испытания тепловых сетей должны были завершить 13 числа.


На подогрев достаточного объёма сетевой воды потребуется несколько часов. Открытие задвижек от магистральной теплотрассы к отводам на многоквартирные дома будет производиться постепенно.

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Теги: Кыштым Подача горячей воды Каолиновый

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