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В Кыштыме жители более десяти улиц останутся без воды на время ремонтных работ

Сегодня, 09:00 Категория: ЖКХ
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Завтра, 9 июля, в связи с заменой арматуры в колодце на улице Ю. Ичёвой будет отключено водоснабжение с 13 до 16 часов на улицах Образцова; ЧГРЭС; Огнеупорная; Кольцова; Вайнера; Коноплянка; Спортивная; Булдымская, частный сектор; Курчавова, частный сектор; Зелёная, № 22,24, частный сектор; К.Либкнехта, 2 (АЗС 110); Ю. Ичёвой, № 148, частный сектор, на СТО, БСИ.

Необходимо сделать запас воды.

 

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Теги: Кыштым ЕДДС сообщает Отключение водоснабжения

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