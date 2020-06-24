Жители более 20 улиц в Кыштыме останутся без электроснабжения

Сегодня, 11:23 Категория: ЖКХ

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Завтра, 25 июня, с 8:00 до 17:00 часов в связи с ремонтом на ПС «Кыштым» фидер 6кВ «Город-5» будет произведено отключение от электроснабжения потребителей от трансформаторных подстанций №1, 12, 18, 62, 100, 102, 146, 163, 98, 99, 112: ул. Швейкина №65-137; ул. А.Романова №1-64:ул. Урицкого №3-70; пер. Кирова №1- 4; ул. Егозинка №1-35; ул. Комарова №1-76; ул. Перевалочная База №1-16; ул. Егозинка № 8, 18- 48; 47-59, 60; ул. Красноармейская №24-130; ул. Кирова №1-126; ул.Дорожная №1-6; ул. Гузынина №2-9; ул. Луначарского №13-48; ул.Металлистов №2-4; ул. Пушкина №1-112; ул. Седого №14-18; ул. Республики №9-109; ул.9 Января №1-44; ул. Р. Люксембург №1-25; ул. О. Кошевого №2-18; 1-9; ул.Герцена №9-29; ул. Маукская №12-19; ул. Седова №1-22; пер. Республики №88-92; ул. Гоголя №1-26; ул. Н.Кыштымская №1-30.

В связи с этим будут производиться кратковременные отключения электроснабжения с 8:00 до 9:00 и с 17:00 до 18:00 следующих потребителей: ТП №№98,99,112: ул. Дзержинского о №1-6; ул. Республики №2-8; 3-9; 17; ул. Кооперативная №1-4; ул. Володарского № 1-41; 2-40; ул. Заводская № 1-13; ул. Швейкина №21-65; 30-50; ул. Металлургов. № 1; 1а; 4, 22; пер. Володарского № 1-8; ул. Красноармейская № 1-15; 2-24, детский сад № 1.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.