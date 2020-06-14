Аркаим будет закрыт для посетителей в день летнего солнцестояния Вчера, 18:02

В Кыштыме на трёх улицах отключат водоснабжение для устранения аварийной ситуации Вчера, 17:54

Жители Кыштыма смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, находясь на садовых участках Вчера, 17:30

Жители Кыштыма получат бесплатные консультации по теме согласования местоположения границ земельных участков Вчера, 16:33

Жители Кыштыма помогают Челябинскому орнитологическому обществу в составлении базы данных о лебедях Вчера, 16:06

В Кыштыме отловом бездомных собак занимаются специалисты из Копейска Вчера, 13:27

В Кыштыме проходят лечение 11 пациентов с диагнозом COVID-19 Вчера, 11:52

В Кыштыме змея укусила двоих мужчин Вчера, 11:35

Детские стихи Ольги Большаковой из Кыштыма стали лучшими на областном конкурсе Вчера, 11:08

Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём работников текстильной и лёгкой промышленности 14-06-2020, 12:00

Данный на 14 июня о заболевших COVID-19 в Челябинской области 14-06-2020, 11:25

Жители 19 улиц частного сектора Кыштыма останутся без электроснабжения 14-06-2020, 10:00