В Кыштыме на трёх улицах отключат водоснабжение для устранения аварийной ситуации
Вчера, 17:54 Категория: ЖКХ
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Завтра, 16 июня, с 9:00 до 17:00 часов для устранения нештатной ситуации (утечки) около дома № 170 на улице Калинина будет произведено отключение водоснабжения на улицах Ю.Ичевой, № 193, 197; Калинина, № 162а, 164а, 168, 170, 174, 176; Горелова, № 59, 61, 63, 65. Просим сделать необходимый запас воды.
Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.