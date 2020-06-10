В Кыштыме участились жалобы жителей на цвет воды, поступающей в дома. Специалисты Кыштымводоканала дали разъяснения по этому поводу

Вчера, 16:42 Категория: ЖКХ

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В Кыштыме участились жалобы жителей на цветность воды, поступающей в дома в режиме централизованного водоснабжения.

Как сообщается в официальной группе администрации Кыштымского городского округа ВКонтакте, ситуация проанализирована и проработана с предприятием «Кыштымводоканал». Согласно данным ежедневного контроля качества воды, на выходе с водоочистной станции вода, подающаяся в город, соответствует требованиям СанПиН.

Жалобы на цветность воды связаны с организацией обязательных работ по проверке работоспособности пожарных гидрантов. Всего на территории города проверяются 133 пожарных гидранта. В ходе такой проверки происходит резкое увеличение скорости движения воды в трубопроводах, вследствие чего могут быть подняты отложения со стенок трубопроводов, которые затем по водопроводным трубам, возможно, поступили в краны потребителей.

Вода имеет отклонения по цветности из-за повышенного содержания железа. Иные показатели находятся в норме. Ситуация нормализуется в ближайшее время.

