Более 2,5 тысяч абонентов Нижнего Кыштыма переведены на прямые расчёты с ООО «Уралэнергосбыт»

Сегодня, 10:57 Категория: ЖКХ

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Кыштымское отделение ООО «Уралэнергосбыт» перевело на прямые расчеты 2 668 абонентов района Нижнего Кыштыма, ранее оплачивающих электроэнергию через управляющую компанию ООО «ЖКХ». Причина – образование большой задолженности по договору энергоснабжения. Первые индивидуальные квитанции за свет потребителям придут в начале июня, где будет указан лицевой счет и способы оплаты электроэнергии. Об этом сайту «КР» сообщили в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт».

В мае управляющая компания передала энергетикам данные о жильцах, необходимые для формирования платежных документов и расчетов. В персональном платежном документе отразится расход электроэнергии, тариф, начисления. Задолженность за предыдущие периоды сохранится перед управляющей компанией ООО «ЖКХ».

С этого момента передавать показания индивидуальных приборов учета собственники жилья должны будут самостоятельно с помощью онлайн-сервисов компании.

На сайте компании или через QR-код на квитанции потребители смогут зарегистрировать личный кабинет для физических лиц. Этот сервис позволит быстро передавать показания, оперативно получать электронные квитанции, контролировать и хранить историю начислений, производить защищенную оплату без комиссии. С инструкцией регистрации личного кабинета можно ознакомиться на сайте URALSBYT.RU.

Для оплаты электроэнергии предлагается воспользоваться следующими сервисами:

- личный кабинет «Уралэнергосбыт»;

- сервисы ПАО «Сбербанк России»: мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж»;

- система «Город» gorod74.ru (для держателей карт Челябинвестбанка);

- личный кабинет «Челиндбанк» (для держателей карт Челиндбанка).

Также произвести оплату за потребленную электроэнергию можно в любом офисе и терминале ПАО «Сбербанк», ПАО «Челиндбанк» и почтовых отделениях области.

«Уралэнергосбыт» напоминает, для корректных начислений передать показания необходимо до 25 числа каждого месяца, оплачивать электроэнергию до 10 числа месяца следующего за расчетным.

Передать показания за электроэнергию дистанционно:

- по телефону-автоответчику 8-800-1000-172;

- с помощью формы «Передать показания» на сайте компании.

Задать вопросы по начислениям за электроэнергию – по телефону контакт-центра 8-800-2222-500 или написать сообщение в Whatsapp – 8-958-160-91-10.

Проконсультироваться по вопросам энергопотребления можно в офисе обслуживания клиентов – г. Кыштым, ул. Ветеранов, д. 10. Время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.