В Кыштыме начнётся капремонт теплосетей. До начала июля будет отключено горячее водоснабжение

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Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа, на следующей неделе ОАО «Челябкоммунэнерго» приступит к капитальному ремонту тепловых сетей от тепловой камеры № 15 на улице Соц.Штурма до тепловой камеры № 17 на улице Свердлова.

В связи с этим с 25 мая по 10 июля будет отключено горячее водоснабжение на улицах Калинина, № 154, 156, 160, 162а, 164а, 193; Крестьянская, № 144, 144а, 147; Соц.Штурма, № 3а, 3б; Ленина, № 6, 16, 18, 22а, 25, 28, 29, 31а; Ю. Ичевой, № 148, 150, 150а, 175, 177, 179, 181, 183; Свердлова, № 78, 92, 115, 133, 135, 139; Горелова, № 2,3,4,5,8,9; Ветеранов, № 1,5,10; Фрунзе, № 1,3; Советская, № 1; Энгельса; К.Либкнехта, № 164; в школах № 1 и 10, в детских садах № 5 и 18.