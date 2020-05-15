В Кыштыме начнутся работы по газификации частного сектора

Сегодня, 11:40 Категория: ЖКХ

94

0

Строительство сетей газоснабжения начнётся на улицах Механическая, Свердлова, Юлии Ичёва и Карла Либкнехта. Стоимость работы три миллиона 397 тысяч рублей. Также голубое топливо появится на улицах 1-я и 2-я Южная, переулок Клима Косолапова, Озёрная и Соломатина.



Как сказали сайту «КР» в отделе капитального строительства, в обоих случаях подрядчиком выступит ООО «Яшма» из Челябинска. Кроме того будет построен газопровод на улице Серикова. Работы выполнит кыштымская компания «СтроительПлюс». Для них это будет первый подобный опыт. Компания уже зарекомендовала себя во время выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.