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В Кыштыме отопительный сезон может завершиться к началу мая

Сегодня, 12:27 Категория: ЖКХ
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Руководство кыштымского обособленного подразделения АО «Челябкоммунэнерго» обратилось в администрацию Кыштымского городского округа с просьбой о принятии решения по завершению отопительного сезона с начала мая.
Это обусловлено тем, что среднесуточная температура в течение последних пяти дней выше восьми градусов. В администрации округа обращение находится на рассмотрении.

Сегодня на брифинге с региональными журналистами заместитель губернатора Сергей Шаль заявил, что отопительный сезон в Челябинской области завершится 30 апреля. Горячее водоснабжение будет осуществляться в прежнем объёме, без отключений.

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Теги: Кыштым отопительный сезон Челябкоммунэнерго

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