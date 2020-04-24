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Кыштым с каждым днём становится чище

Сегодня, 11:26 Категория: ЖКХ
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на брифинге с главами муниципалитетов в формате видеоконференцсвязи отметил, что коронавирус – не повод оставлять регион грязным. Он призвал южноуральцев выйти на субботники.



– Естественно, люди должны быть в масках, они должны быть рассредоточены на улицах, – подчеркнул губернатор. – Считаю, что предприятия, работающие во многих муниципалитетах, подключать к этой работе можно, но правильно и организованно.


В Кыштыме одними из первых, и притом как только растаял снег, на уборку улиц от прошлогодней листвы, сухих веток и мусора вышли работники муниципального предприятия «Дорсервис».

 

По словам директора этого предприятия Владимира Костина, ежедневно кыштымские улицы чистят около 40 рабочих «Дорсервиса». Задействовано и около десятка единиц спецтехники – погрузчики, комплексные дорожные машины, самосвалы, грейдер.

 

К наведению порядка на территории Кыштымского округа уже подключились и коллективы предприятий и организаций. Так, например, сегодня за мётлы и грабли взялись работники почтового отделения в центре города, коллектив центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме.

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Теги: Кыштым субботники Челябинская область Алексей Текслер

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