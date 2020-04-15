Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме начали применять новые технологии по капремонту кровли

Сегодня, 13:50 Категория: ЖКХ
151
0

ФОТО пресс-службы регионального оператора капитального ремонта в Челябинской области

 

На крыше дома № 9 на улице Горелова вместо обычного рубероида, который применяется на плоских кровлях, рабочие укладывают мембранное покрытие.


Подобную технологию впервые применили в Челябинской области в ходе капитального ремонта. В пресс-релизе регионального оператора сообщается, что мембранное покрытие может прослужить до 35 лет, в то время как кровля из рулонных материалов всего 10 лет.


Ремонт кровли с применением современных технологий – это совместное решение жителей и администрации Кыштымского городского округа.


В случае успешных показателей прочности мембранного покрытия, его будут применять и на других домах. Это позволит производить монтаж кровли даже в зимних условиях.


Стоимость таких работ дороже. Однако учитывая длительный срок эксплуатации, это вполне оправданно.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым капремонт Горелова 9

Похожие публикации:

До конца года приостанавливается начисление пени за неоплату взносов на капремонт

В Кыштыме глава округа взяла на контроль работы по капитальному ремонту многоквартирных домов

В Кыштыме приёмная комиссия оценивает качество капитального ремонта кровель многоэтажных домов

В Челябинской области вновь обсудили предстоящие капремонты многоквартирных домов

Ремонт детсада начнётся с кровли

Комментарии:

Добавить