В Кыштыме начали применять новые технологии по капремонту кровли

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ФОТО пресс-службы регионального оператора капитального ремонта в Челябинской области

На крыше дома № 9 на улице Горелова вместо обычного рубероида, который применяется на плоских кровлях, рабочие укладывают мембранное покрытие.



Подобную технологию впервые применили в Челябинской области в ходе капитального ремонта. В пресс-релизе регионального оператора сообщается, что мембранное покрытие может прослужить до 35 лет, в то время как кровля из рулонных материалов всего 10 лет.



Ремонт кровли с применением современных технологий – это совместное решение жителей и администрации Кыштымского городского округа.



В случае успешных показателей прочности мембранного покрытия, его будут применять и на других домах. Это позволит производить монтаж кровли даже в зимних условиях.



Стоимость таких работ дороже. Однако учитывая длительный срок эксплуатации, это вполне оправданно.