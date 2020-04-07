В Кыштыме работники управляющих компаний должны провести дезинфекцию в подъездах домов

Вчера, 14:11 Категория: ЖКХ

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Главное управление Госжилинспекции Челябинской области направило в адрес управляющих компаний нашего региона информационные письма. В них указаны рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных домах. Главная цель – недопущение распространения коронавирусной инфекции.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на ежедневном брифинге с представителями СМИ выразил надежду, что рекомендации будут исполняться. При этом он попросил жителей обратить внимание на работу своих управляющих компаний в данном направлении.



На прошлой неделе глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в видеообращении к местным жителям уточнила, что проведение дезинфекции входит в обязанности управляющих компаний.