В Кыштыме работники управляющих компаний должны провести дезинфекцию в подъездах домов
Вчера, 14:11 Категория: ЖКХ
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Главное управление Госжилинспекции Челябинской области направило в адрес управляющих компаний нашего региона информационные письма. В них указаны рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных домах. Главная цель – недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на ежедневном брифинге с представителями СМИ выразил надежду, что рекомендации будут исполняться. При этом он попросил жителей обратить внимание на работу своих управляющих компаний в данном направлении.
На прошлой неделе глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в видеообращении к местным жителям уточнила, что проведение дезинфекции входит в обязанности управляющих компаний.