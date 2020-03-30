Управление городского хозяйства разъясняет жителям Кыштыма о регулировке температуры теплоносителя в квартирах

Вчера, 12:19 Категория: ЖКХ

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С наступлением тепла на улице пользователи социальных сетей стали чаще жаловаться на духоту в квартирах. Что делать, если в квартире становится слишком жарко? За комментарием «КР» обратился в управление городского хозяйства.

Ресурсноснабжающая организация руководствуется температурным графиком, прописанным по каждой котельной отдельно. В графике зафиксирована температура окружающей среды и теплоносителя, подающего и обратного трубопровода. Согласно п.2.4.СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячего водоснабжения (ГВС) многоквартирных домов должна быть от 65 до 75 градусов. Снижение температурного графика котельной может привести к понижению температуры ГВС, что запрещено вышеуказанными нормами.

Для того чтобы произвести регулировку температуры теплоносителя относительно ГВС в многоквартирных домах управляющие компании на основании решения общего собрания собственников жилья начали устанавливать погодозависимое оборудование (АРГО – автоматическое погодное регулирование отопления).

В нашем городе, к примеру, оборудование устанавливается на домах, которые обслуживают УК «Комфорт» и УК «ЖКХ». Следовательно, решить вопрос по регулировке температуры теплоносителя в полномочиях управляющей компании при наличии соответствующих заявлений собственников. Однако на практике единого мнения собственников достичь по данному вопросу достаточно сложно. Необходимо убедиться, что и остальные жильцы дома также сталкиваются с проблемой духоты в квартире. Ведь часто встречаются случаи, когда на первых этажах дома в квартирах слишком жарко, а жильцы верхних этажей или семьи с детьми жалуются на холод.