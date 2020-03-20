В Кыштыме модернизируют ещё одну котельную

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Компания АО «Челябкоммунэнерго» в рамках подготовки к следующему отопительному сезону этим летом проведёт модернизацию котельной на территории городской больницы.

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, в котельной № 9 будут выполнены работы по ремонту двух котлов, а также установят новую газовую горелку. На эти цели выделено два миллиона 500 тысяч 220 рублей. Подрядчика назовут после проведения электронного аукциона – 3 апреля.

Как сказал сайту «КР» начальник участка обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин, работы носят плановый характер. Ежегодно в котельных «Челябкоммунэнерго» проходят большое количество работ связанных с модернизацией оборудования.

После заключения договора все работы должны быть завершены в течение трёх месяцев. Модернизация котельной № 9 призвано улучшить теплоснабжение всего района горбольницы.