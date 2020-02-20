В Челябинской области из-за опасных отходов чуть не загорелись машины для вывоза мусора

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Сразу два инцидента, которые могли привести к трагическим последствиям и уничтожению дорогостоящей техники, зафиксировано в Челябинской области за неделю. Случаи произошли при обслуживании контейнерных площадок в Челябинске и Троицке.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Центра коммунального сервиса (региональный оператор по обращению с ТКО на территории Челябинского, Магнитогорского, Карабашского кластера), после выгрузки отходов из мусорных накопителей из кузовов дорогостоящих машин повалил дым.

В обоих случая водители мусоровозов сработали оперативно – выгрузили дымящиеся отходы на ближайший земельный участок. В Челябинске для тушения мусора даже пришлось вызывать пожарную службу. В Троицке водителю пришлось экстренно опустошать машину, что вызвало недовольство жителей ближайших к месту происшествия домов.

В связи с данными инцидентами «ЦКС» подготовил письма на имя глав муниципальных образований. Региональный оператор призывает органы местного самоуправления вести информационную работу с населением. Потребители должны чётко осознавать, что недопустимо выбрасывать в контейнеры для сбора ТКО не остывшую золу, которая образуется при отоплении домов дровами и углём. Это создает реальную угрозу жизни людей и может привести к уничтожению мусорных контейнеров и мусоровозов.