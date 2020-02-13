Жители Кыштыма могут сообщать о нарушениях при вывозе мусора

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В редакцию «КР» обратился читатель, который обратил внимание, что при вывозе мусора содержимое из разных контейнеров собирают в один кузов. Возник вопрос: нужно ли тогда сортировать мусор?

«По городу установили новые евроконтейнеры. Только у меня вызывает недоумение, зачем на них разместили подсказки о сортировке отходов? Например, во двор дома 162а на улице Калинина каждое утро приезжает машина и собирает мусор из всех баков в один кузов. Такую картину наблюдал не раз. Не проще ли при таком порядке сбора выкидывать мусор в любой контейнер?»

Ситуацию прокомментировала заместитель председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа Людмила Николаевна Устинова:

Администрация Кыштымского городского округа придерживалась и продолжается придерживаться позиции о продолжении проекта по раздельному сбору отходов, реализация которого началась в 2012 году. В прошлом году в округе началась поэтапная замена контейнерного хозяйства.

Действительно, при установке новых контейнеров имели место факты, когда региональный оператор вывозил отходы, прошедшие первичную сортировку жителями, одной машиной. По требованию главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с января 2020 года этот вопрос урегулирован.

По данным, предоставленным генеральным директором ООО «Спецсервис» Александром Шварцем, вывоз отходов из красных и серых контейнеров осуществляется по разным графикам, отдельными рейсами. Учитывая объём накопления отходов в красных контейнерах (пластик, стекло), региональный оператор вывозит данные отходы один раз в неделю.

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды просит жителей Кыштыма сообщать о фактах нарушений раздельного вывоза ТКО по телефонам: 8 (351-51) 4-31-47, 4-04-98.

Кроме того, региональный оператор проведёт разъяснительную работу с водителями компании о недопущении подобных случаев».