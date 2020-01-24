Жителю Кыштыма выставили многомиллионный счёт за подключение частного дома к газопроводу

Вчера, 11:52 Категория: ЖКХ

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Фото из открытых источников

В редакцию «КР» обратился житель Кыштыма, которого ошеломил счёт за подключение его частного дома на улице Крестьянской к газоснабжению.

После строительства газопровода на данной улице и достройки газового отвода к дому, мужчина обратился в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Кыштым. Нужно было заключить договор для технологического присоединения, проектирования, строительства внутридомового газопровода и строительства газовой котельной.

В начале этого года договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения был предоставлен на подписание. Расчёт платы за проектные и строительные работы составил 16 миллионов 921 тысячу 410 рублей. Авансовый платёж должен быть 80 процентов.

По словам мужчины, специальный клапан для подключения выходит рядом с домом. Однако в документе прописано, что протяжённость газопровода составит 12 200 метров. Источник газоснабжения: ГРС Тайгинка, а не улица Крестьянская.

Чтобы разобраться в ситуации, депутат Собрания депутатов КГО по избирательному округу № 9 Сергей Дайбов направил запрос в администрацию Кыштымского городского округа.