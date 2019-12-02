Жители Кыштыма будут платить за капремонт домов больше

Автор: КР от Сегодня, 10:08 Категория: ЖКХ

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в регионе в следующем году вырастет на 5,1 %. Соответствующее постановление было принято вчера, 19 декабря, на заседании регионального правительства.

Таким образом, жители Кыштымского городского округа будут платить за капремонт восемь рублей 20 копеек за каждый квадратный метр общей площади их жилья. Это на 40 копеек больше, чем в этом году.

Напомним, ранее сумма взноса устанавливалась на три года вперёд. Учитывая изменения в законодательстве, сейчас эту сумму меняют каждый год. В итоге за три года введения программы, плата увеличилась на 15,6 процентов или один рубль.