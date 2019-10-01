Кыштым обеспечил питьевой водой жителей соседнего города Автор: КР от Вчера, 16:45 Категория: ЖКХ 0 Жители микрорайона Центральный в Верхнем Уфалее уже сутки остаются без воды из-за аварии на водоводе. Изначально планировалось устранить неполадки вчера до 18 часов. Затем работы продлили ещё на два часа, но закончить их так и не удалось. Муниципальное предприятие Кыштымского городского округа «Дорсервис» откликнулось на просьбу администрации Верхнеуфалейского городского округа и направило одну из своих машин для подвоза питьевой воды жителям соседнего города. Первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин предложил руководству «Дорсервиса» объявить благодарность водителю автоцистерны предприятия за работу в аварийной ситуации. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить