Жители Кыштыма смогут узнать о причинах аварии на электросетях через интернет-мессенджер

Автор: КР от Сегодня, 12:23 Категория: ЖКХ

Компания «Россети Урал» – новый бренд ОАО «МРСК Урала» – приступила к эксплуатации электросетевого комплекса компании-банкрота ООО «АЭС Инвест»





Энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» намерены обеспечить надёжным электроснабжением порядка 270 тысяч потребителей Челябинской области. Среди них и жители Кыштыма.

Теперь потребители смогут узнать о причинах аварий на электросетях и уточнить другие вопросы электроснабжения по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-2501-220. Также можно получить online-консультацию энергетиков посредством систем мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «WhatsApp» по номеру 8-912-2901-220.