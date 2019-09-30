В Кыштыме проведут адресные проверки по поводу жалоб на отсутствие тепла в домах

Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: ЖКХ

Сегодня главной темой оперативного совещания в администрации Кыштымского городского округа стало начало отопительного сезона.

Напомним, тепло в многоквартирные дома поступает с 18 сентября. Работа по перезапуску систем должна была завершиться до 27 сентября.

Однако в социальных сетях кыштымцы публикуют жалобы на уровень тепла в квартирах или вообще его отсутствие. В связи с этим у главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой возникли вопросы к работе центральной котельной № 1, которую обслуживает кыштымское подразделение «Челябкоммунэнерго».

Вчера в шесть часов утра на улице похолодало до ноля градусов, при этом температура теплоносителя составляла 65 градусов при норме – 70.

Сегодня утром температура воздуха составляла плюс три градуса, а уровень теплоносителя был на отметке 69 градусов.

Как пояснил начальник обособленного подразделения АО «Челябкоммунэнерго» в Кыштыме Александр Сатонин, это допустимое отклонение от нормы.

На основании обращений жителей будут проведены проверки. Работники управляющей компании «Квант» составят акт и предоставят его в администрацию Кыштымского городского округа по адресам: ЧГРЭС, 4 и Свердлова, 92.

Управляющая компания «Три кита» проверит дом на улице Республики, 4.

Как сказал директор управляющей компании «Комфорт» Дмитрий Двукраев, на улицах Ленина, 34 и 59, Дёмина, 12, Красной Звезды, 102, ЧГРЭС, 5 установлены автоматические приборы учёта. Они распределяют тепло по квартирам согласно температуре воздуха на улице. Этим и объясняет то, что батареи не слишком горячие по указанным адресам.