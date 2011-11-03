В Кыштыме по сей день к отоплению подключены не все многоквартирные дома

Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: ЖКХ

И это несмотря на то, что в Кыштымском городском округе отопительный сезон официально начался с 18 сентября. При этом котельные, обслуживающие районы Нефтебазы, «Южный» и улицы Щорса,50, Мира, 6 и Нязепетровской улицы включили только вчера.

– Мы отслеживаем ситуацию с начала отопительного сезона и держим её на постоянном контроле, – сказал сайту «КР» прокурор города Кыштыма Сергей Волков. – Все управляющие компании и котельные получили паспорта готовности. К примеру, в частном секторе абразивного завода проблема в том, что кто-то сливает теплоноситель. Администрация Кыштымского городского округа тоже держит ситуацию на постоянном контроле.

Жалобы на отсутствие отопления в квартирах поступают от жильцов многоквартирных домов на улицах Дёмина, 2, 12, 14, Карла Либкнехта, 115, 123, Красной Звезды, 102 и 103, нескольких домов на улице Металлургов.

– Пошла в свою управляющую компанию «Комфорт Кыштым» разбираться, – сказала сайту «КР» жительница дома 14 на улице Дёмина Татьяна Михайловна Голунова. – Директор Дмитрий Двукраев сидит в рубашечке, в кабинете у него тепло. Сказала, что буду жаловаться губернатору и президенту. И он преспокойно так ответил: жалуйтесь, кому хотите. В отделе по обращению граждан администрации округа попросили потерпеть пару дней и никуда не обращаться. А я считаю, что если кто-то из руководителей не справляется со своими обязанностями, то ему надо освобождать место для других, кто способен заботиться о людях.

В управляющей компании «Комфорт Кыштым» заверяют, что из 64 домов, которые она обслуживает, на 51-м стоят приборы учёта. Они показывают, что теплоноситель в дома приходит не выше 53 градусов при 70 положенных. Поэтому в некоторых домах возникли перебои и с отоплением, и местами с горячим водоснабжением.

– Можно сказать, что котельная только к сегодняшнему утру повысила температурные показатели, – сказал сайту «КР» директор управляющей компании «Комфорт Кыштым» Дмитрий Двукраев. – Уже работают бригады, которые переподключают многоквартирные дома.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальной сфере Александра Кочерещенко, регламент у всех управляющих компаний один – при готовности дома подаётся заявка в теплоснабжающую компанию на подключение его к теплоносителю. Дальше уже регулировкой тепла должны заниматься специалисты управляющие компании.

– Мы обслуживаем 150 многоквартирных домов и уже всем подаётся тепло, – сказал сайту «КР» начальник обособленного подразделения АО «Челябкоммунэнерго» в Кыштыме Александр Сатонин. – Ещё 20-30 обособленных зданий не подключены к отоплению. Они не имеют технической готовности. Сейчас температура подачи теплоносителя – 1300 кубов. Зимой она составляет 1500 кубов, в то время как летом всего 300. Регулировкой внутри домов должны заниматься управляющие компании, со своей стороны мы теплоноситель подали.

После 28 сентября специалисты обособленного подразделения АО «Челябкоммунэнерго» в нашем городе проверят параметры на своих сетях в коньцевых точках. В течение всего отопительного сезона в этих местах они «снимаются» дважды в месяц. Также будут проверены многоквартирные дома на предмет перегрева «обратки» – это означает, что теплоноситель внутри дома просто циркулирует в одном стояке, не обогревая квартиры. Разница между параметрами на входе в дом и на его выходе должна составлять не менее 15 градусов.

Как сказали сайту «КР» в Единой дежурной диспетчерской службе Кыштыма, на сегодня управляющая компания «Комфорт Кыштым» запланировала перезапуск 12 домов, УК «Три кита» – 7 домов, УК «Квант» дом 177 на улице Юлии Ичёвой. По другим управляющим компаниям жалоб не поступало. Однако, как отмечают в ЕДДС, данные могут меняться каждые полчаса как в одну сторону, так и в другую.

В администрации Кыштымского городского округа утверждают, что на перезапуск домов у управляющих компаний есть ещё одна неделя.

Кстати, в здании самой администрации Кыштымского округа тоже холодно. Но здесь из подчинённых уж точно никто жаловаться не станет – себе дороже обойдётся.