В школах Кыштыма включают отопление Автор: КР от Сегодня, 10:24 Категория: ЖКХ 0 Из-за ухудшения погодных условий с 6 сентября в Кыштыме начался отопительный сезон в детских садах, отделениях городской больницы и в Центре помощи детям «Горизонт». По заявкам руководителей учреждений началось и подключение к теплу школ, учреждений культуры и спорта. Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, отопление появилось в школах № 1, 3, 5, 10, 11, 13, в начальной и средней школах № 2 и в вечерней школе. В четвёртой школе отопительный сезон начнётся с 1 октября. В восьмой и девятой школах батареи станут тёплыми одновременно с запуском котельных в посёлках Тайгинка и Слюдорудник. Напомним, к началу сентября Кыштымский городской округ был на 95 процентов готов к работе в зимних условиях. На особом контроле у администрации округа дома, находящиеся в непосредственном управлении жителями, поскольку не все из них подготовлены к подключению тепла. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить