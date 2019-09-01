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В школах Кыштыма включают отопление

Автор: КР от Сегодня, 10:24 Категория: ЖКХ

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Из-за ухудшения погодных условий с 6 сентября в Кыштыме начался отопительный сезон в детских садах, отделениях городской больницы и в Центре помощи детям «Горизонт».

 

По заявкам руководителей учреждений началось и подключение к теплу школ, учреждений культуры и спорта. 

 

Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, отопление появилось в школах № 1, 3, 5, 10, 11, 13, в начальной и средней школах № 2 и в вечерней школе.

 

В четвёртой школе отопительный сезон начнётся с 1 октября.

 

В восьмой и девятой школах батареи станут тёплыми одновременно с запуском котельных в посёлках Тайгинка и Слюдорудник.

 

Напомним, к началу сентября Кыштымский городской округ был  на 95 процентов готов к работе в зимних условиях. На особом контроле у администрации округа дома, находящиеся в непосредственном управлении жителями, поскольку не все из них подготовлены к подключению тепла.

 


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