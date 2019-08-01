В Кыштыме капитальный ремонт теплотрассы ведётся с опережением графика

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: ЖКХ

Работы по замене участка тепловой сети в районе дома 129 на улице Карла Либкнехта выходят на финишную прямую.

Уже проведена врезка уложенных труб с увеличенным диаметром, установлена запорная арматура на новую часть теплосети. Небольшие технические сложности возникли с заменой трубопровода в районе отделения Сбербанка в Кыштыме. Однако это не повлияет на скорую подачу горячей воды потребителям.

– Впереди самый сложный отрезок теплосети, – сказал сайту «КР» начальник участка обособленного подразделения АО «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин. – Между 20-м магазином и домом 129 проходят сети газовой службы, связи, электроэнергии. Поэтому копать здесь в отдельных местах придётся вручную, так как у всех сетей разная глубина. И все они идут параллельно друг другу.

Срок завершения капитального ремонта на этом большом участке теплосети, согласно разрешительному документу, – 15 августа. Выполнено уже более 80 процентов запланированных работ. Завершить их планируют ориентировочно к 8 августа.