В районе Нижнего Кыштыма гидравлические испытания теплосетей завершены досрочно

Автор: КР от Вчера, 14:06 Категория: ЖКХ

Котельная, обслуживающая микрорайон Нижнего Кыштыма, приступила к опрессовке сетей 1 июля. До потребителей была доведена информация, что горячее водоснабжение приостановлено на две недели.

Однако гидравлические испытания на теплосетях компания «ЮжУралСпецМС», обслуживающая блочно-модульную котельную, завершила раньше срока. К вечеру минувшей пятницы, 12 июля, в кранах стала появляться горячая вода.

– За это время были обнаружены три порыва на сетях, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко. – Все три – в частном секторе. «ЮжУралСпецМС» устранила порывы в короткие сроки.

С 9 июля гидравлические испытания проводятся на котельной огнеупорного завода. Завершены технические работы на котельной по улице Мира, 6 и в районе Южной.

Опрессовка и промывка внутридомовых сетей ведётся в соответствии с графиками. Управляющие компании «Доверие» и «Соседи» свои дома уже полностью подготовили. «ЖКХ» и «Комфорт» провели опрессовку и промывку в 70 и 75 процентах домов. «Три кита» и «Квант» готовы к зиме на 65 процентов. В отстающих – управляющее компании «Канки» и «Гарант». Их готовность к зиме – 55 и 45 процентов соответственно.

Комплексный центр обслуживания населения готов к зимнему периоду на 100 процентов, здания управления культуры – на 60, детские сады, школьные и дошкольные учреждения – на 90 процентов.